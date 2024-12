CIVITAVECCHIA – In vita delle imminenti elezioni amministrative la Rete degli studenti medi presenta un documento con proposte ai candidati per la carica di Sindaco di Civitavecchia.

Venerdì 24 Maggio alle 17 al “Think Thank” in via Vincenzo Annovazzi 5, la rete degli studenti medi, sindacato studentesco, presenterà il suo manifesto di proposte alla cittadinanza. «Riteniamo - afferma Domitilla Orlando, coordinatrice locale della Rete degli Studenti medi - che le amministrazioni passate non abbiano dato la giusta importanza alle tematiche studentesche e giovanili. Pretendiamo un cambio di rotta. Civitavecchia deve essere un luogo in cui studiare, crescere, e lavorare dignitosamente». Il documento redatto dagli studenti affronta tematiche quali salute mentale, infrastrutture scolastiche, transfemminismo e transizione ecologica ed è il prodotto di un percorso durato alcuni mesi di assemblee tra studenti e studentesse degli istituti del Litorale Nord.

I ragazzi analizzano la condizione delle strutture e delle politiche cittadine attuali evidenziandone le carenze, propongono idee ed inviano delle richieste all’amministrazione entrante, augurandosi che ne prendano visione e la sottoscrivano.

«Invitiamo - continua Orlando - i candidati sindaci e candidati consiglieri, le associazioni cittadine e la popolazione tutta a prendere parte all’evento. Vogliamo che siano i candidati ad ascoltare la voce dei giovani della città e le loro richieste, prendendosi l’impegno di portarle avanti qualora siano eletti».

La Rete è molto attiva sul territorio e da sempre ha evidenziato problematiche legate all’edilizia scolastica e al diritto allo studio.

