CIVITAVECCHIA – La Regione Lazio stanzia 3 milioni di euro come sostegno ai comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene: a Civitavecchia oltre 130mila euro.

«Gli importi – spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari – per i vari comuni riguarderanno misure volte a semplificare l’accesso alle spiagge anche per persone disabili, interventi per la pulizia delle spiagge ed altri interventi volti a migliorare la sicurezza e rendere l’ambiente marino meno inquinato».

Al comune di Civitavecchia sono stati riconosciuti fondi pari ad euro 133.040,50. «Con questo finanziamento – continua Mari – grazie alla progettazione del Vice Sindaco Manuel Magliani sarà contrastata l’erosione della costa della Marina e verranno ripristinati i passaggi pedonali per accedere alle nostre spiagge».

©RIPRODUZIONE RISERVATA