«I dettagli della legge che si sta mettendo a punto in Regione devono certamente essere discussi e limati, ma c'è un fatto, indiscutibile, da porre in risalto: la Giunta Rocca ha il grande merito di aver riportato le Ater al centro dell'attenzione generale e la bozza delle nuove norme testimonia che, finalmente, si ha la chiara intenzione di cambiare rotta e di dare alle nostre Aziende strumenti tali da garantirne non soltanto la sopravvivenza, ma anche un forte rilancio, così da poter assolvere pienamente il compito di aiutare le fasce più deboli della popolazione ad avere un alloggio». E' quanto dichiara Diego Bacchiocchi, presidente dell'Ater di Viterbo, che aggiunge: «Negli ultimi anni, le Ater sono sono state letteralmente abbandonate al loro destino e la situazione è sotto gli occhi di tutti: difficoltà finanziarie per molte delle sette aziende del Lazio e, soprattutto, nessuna prospettiva vera di un'inversione di rotta, senza una riforma. Per questo, la nuova Giunta regionale, con il presidente Rocca e con l'assessore Ciacciarelli, è subito scesa in campo e sta lavorando alle nuove regole, anche grazie al contributo della commissione consiliare guidata dalla presidente Corrotti. Credo che questa sia la strada giusta, sulla quale tutti, anziché polemizzare, dovrebbero convergere, per sostenere e rafforzare concretamente le Ater del Lazio».