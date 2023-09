ORTE – «L’amministrazione Primieri batte un altro record: fa più danni del Covid».

Il gruppo di opposizione Orte Orizzonte comune, che fa capo all’ex sindaco Angelo Giuliani, critica la maggioranza sui lavori di demolizione della scuola media Antonio Deci: «C’era tempo per trovare delle soluzioni alternative per ospitare i ragazzi, ma non è stato fatto nulla e si farà la Dad». «A quanto pare – dice Orizzonte comune – già dalla primavera scorsa, l’amministrazione comunale avrebbe assicurato alle famiglie degli alunni e al corpo docente di aver provveduto ad adottare tutte le misure idonee a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico che sta per iniziare. C’erano locali di privati, idonei ad ospitare gli alunni degli istituti superiori, che frequentavano le lezioni nelle aule del plesso scolastico della scuola media. Ma non è stato fatto nulla». «Questo – aggiunge Orizzonte comune – ha costretto il dirigente scolastico prima a programmare il doppio turno e poi a ricorrere alla Dad, con tutte le conseguenze negative che tali soluzioni comportano. Adesso sembrerebbe che la provincia abbia intenzione di utilizzare i predetti locali, ma, comunque, se tutto andrà bene, perlomeno il primo quadrimestre sarà effettuato anche attraverso la Dad».

Secondo il gruppo di minoranza, c’è il rischio che «molti studenti residenti e moltissimi studenti non residenti si trasferiranno in plessi scolastici di altri comuni, come detto per la sola ed esclusiva responsabilità di un’amministrazione comunale che denota tutta la sua

incapacità e distanza dai cittadini». «Dopo l’ingresso in Talete e l’aumento delle tasse, l’amministrazione Primieri sta distruggendo il lavoro di tanti anni da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti per far diventare il nostro istituto omnicomprensivo il più grande e il più articolato della provincia di Viterbo», conclude Orizzonte comune.