LADSIPOLI - La consigliera Lorenza Panzini passa aderisce a Noi Moderati. «Per me - ha detto - è un grande impegno rappresentare in consiglio i valori liberali e moderati del mondo popolare», ha detto Panzini. «Insieme a Roberto Polidori, che entrerà nel direttivo cittadino di Ladispoli e alla sua coordinatrice Maria Enrica Paris, sono certa che riusciremo a costruire una realtà quanto più aggregante per un futuro di sviluppo e prosperità della nostra comunità e rafforzare sempre più l'attività del governo locale». ©RIPRODUZIONE RISERVATA