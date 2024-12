CERVETERI - Luciano Lucci, membro del circolo etrusco di Italia Viva, nominato componente della cabina di regia provinciale che coadiuverà il presidente Vincenzo Marconcelli, negli indirizzi e nella gestione delle attività organizzative volte allo sviluppo del partito nel territorio.

«Desidero ringraziare Vincenzo Marcorelli - ha detto Lucci - per la fiducia accordatami chiamandomi a far parte di questo importante organismo di partito. Sono consapevole di dover affrontare un compito molto complesso in quanto siamo alla vigilia di appuntamenti importanti. Oltre allo sviluppo del partito saremo coinvolti in una stagione elettorale che ci vedrà impegnati sia sul fronte delle elezioni europee che per le elezioni amministrative che avverranno in diversi comuni della provincia di Roma. Le esperienze diverse dei componenti della cabina di regia saranno determinanti per corroborare la crescita territoriale del nostro partito».

«Sono convinto - ha proseguito Lucci - che la cabina di regia si metterà a disposizione dei nostri consiglieri regionali Luciano Nobili e Marietta Tidei e del presidente regionale Felice Casini per contribuire a costruire, mattone dopo mattone, quel Centro indicatoci dal nostro leader Matteo Renzi. La mia presenza nella cabina di regia provinciale - ha concluso - è un concreto riconoscimento del costante lavoro svolto dal circolo di Italia Viva di Cerveteri nel territorio e degli innegabili risultati elettorali conseguiti».

