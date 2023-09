È online sul sito istituzionale del Comune l'avviso pubblico per l'iscrizione al registro dei volontari civici comunali. A darne notizia è la sindaca Chiara Frontini, insieme all'assessore ai servizi al cittadino Katia Scardozzi e alla consigliera comunale delegata alle piccole cose e partecipazione Maria Rita De Alexandris. La domanda per l'iscrizione, che dovrà essere redatta con le modalità riportate nell'avviso, potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, con aggiornamento semestrale del registro dei volontari civici comunali. «Il consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per l'istituzione e la gestione del registro dei volontari civici comunali - spiega la sindaca Frontini -. Uno strumento di partecipazione attiva che questa amministrazione ha voluto definire con un apposito regolamento, nel rispetto delle tante persone che vogliono rendersi utili attraverso forme di collaborazione volontaria e di solidarietà sociale. Tra i principali ambiti ricordiamo la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, di cura e decoro urbano, la promozione della cultura e del patrimonio storico, attività di supporto alla collettività, ai minori, ai diversamente abili e agli anziani». L’albo dei volontari civici del Comune di Viterbo – si legge nell'avviso emanato dal settore I – servizi demografici - viene istituito al fine di favorire la partecipazione attiva di singoli cittadini, che intendono mettere a disposizione in forma gratuita e volontaria, le proprie competenze per lo svolgimento di attività e servizi in collaborazione con l’ente comunale, nell’interesse della propria comunità. Le attività oggetto dell'avviso vanno soltanto a integrare e non a sostituire i servizi svolti dal Comune, rivestono carattere puramente occasionale non essendo i volontari vincolati ad alcun obbligo di prestazioni lavorative con l'amministrazione comunale, non danno luogo all’esercizio di pubbliche funzioni né danno vita a un rapporto di lavoro subordinato. «Con l'istituzione di questo registro – aggiunge l'assessore Scardozzi - abbiamo pensato ai tantissimi cittadini che vorrebbero contribuire a rendere la nostra città migliore, attraverso vari modi. Molti viterbesi, in più occasioni, hanno mostrato tutta la loro voglia di collaborare. Ora possono farlo. Nel rispetto di alcuni requisiti previsti nell'avviso, indispensabili anche per tutelare gli stessi volontari». «Il registro dei volontari civici – sottolinea la consigliera De Alexandris - è uno strumento per garantire la possibilità a tutte quelle persone di buona volontà di potersi mettere liberamente a disposizione della città e della collettività in accordo con il Comune. Sono stati presi in considerazione cinque ambiti del volontariato; ognuno è pertanto libero di scegliere secondo la propria vocazione e attitudine: dal verde pubblico alla cultura, dal sociale al decoro urbano fino al benessere animale. Ringrazio personalmente tutti coloro che vorranno iscriversi per aiutare la nostra città a migliorare». La versione integrale dell'avviso (con incluso modello di domanda e regolamento) è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo, sia sulla home page sia direttamente al link https://comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-liscrizione-al-registro-dei-volontari-civici-comunali/.