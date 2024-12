VITORCHIANO - Numerose opere pubbliche per Vitorchiano hanno trovato copertura economica per poter essere concretizzate nel prossimo futuro. Di questo, insieme a importanti variazioni di bilancio, si è discusso in consiglio comunale, nell’importante seduta numero 39 svoltasi il 15 ottobre 2024 e moderata dal presidente Giuseppe Santini. L’assessore al bilancio Ester Ielmoni ha illustrato il positivo stato di salute del bilancio dell’ente (nonostante la rata del mutuo con cui sono stati pagati i debiti fuori bilancio per centinaia di migliaia di euro emersi nel 2011), una condizione che ha reso possibile il reperimento di risorse che permetteranno al paese di compiere un ulteriore miglioramento e di proseguire nel virtuoso percorso di crescita in termini di servizi offerti e qualità della vita dei suoi cittadini che ormai da decenni lo contraddistinguono. Le ratifiche alle variazioni di bilancio approvate riguardano i capitoli relativi alla compartecipazione all’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza, tramite adesione a specifico bando regionale, alla partecipazione al bando regionale per finanziare il recupero dell’ex chiesa di San Pietro (300.000 euro richiesti alla regione e 175.000 coperti con fondi del comune) e al bilancio di previsione 2024-2026 nel suo complesso con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Una delibera, quest’ultima, con cui sono state ricollocate le risorse liberate dal bilancio degli anni precedenti e dalla sua corretta gestione. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani ha quindi illustrato le principali opere finanziate. Tra queste spicca l’attenzione che sarà rivolta a strade, marciapiedi e giardini pubblici: sistemazione dei giardini di piazza Umberto I (per 40.000 euro) con sostituzione della terra con materiale anti-shock; sistemazione dello spazio tra il parcheggio multipiano e il distributore di carburante (stranamente non previsto nel progetto del parcheggio redatto prima del 2010); un primo step di asfaltature (per 150mila euro) nei tratti di rete stradale comunale più dissestata (tra cui via degli Ulivi, via Sodarella, marciapiede di via della Stazione davanti alle suore trappiste, tratto iniziale di strada Paparano, via dei Girasoli, via Vesuvio, via Generale Dalla Chiesa); completamento del marciapiede tra Vitorchiano e la frazione Paparano, che finalmente permetterà di completare l’anello pedonale (per 320mila euro). Quindi, l’elenco prosegue: progettazione esecutiva dell’ammodernamento del campo sportivo comunale (per 25mila euro), per il quale tra febbraio e aprile 2025 sarà poi acceso uno specifico mutuo finalizzato alla realizzazione di terreno di gioco in sintetico, nuovi spogliatoi, nuove tribune e campetto laterale; la sistemazione e messa in sicurezza della rupe lungo Via Nunziatella nel tratto tra Via Marconi e Via Manzoni, con nuova illuminazione e muro di contenimento del terrapieno (per 200mila euro); completamento dell’ampliamento del cimitero (per circa 300mila euro); acquisto di due nuove auto di servizio, di cui una per la Polizia Locale; realizzazione dell’impianto di illuminazione artistica della rupe ovest (per 150mila euro); ampliamento del patrimonio immobiliare per potenziare le capacità ricettive e turistiche del borgo. «Ringrazio l’assessore al bilancio Ester Ielmoni e gli uffici comunali per il grande lavoro svolto in questi anni – afferma Cruciani – grazie al quale, tramite risorse proprie dell’ente, queste opere pubbliche trovano finalmente la necessaria copertura economica per entrare nella fase esecutiva e diventare realtà, disegnando la Vitorchiano del domani. Tutto questo si aggiunge alla manutenzione stradale (inclusi i contributi per le strade consortili) e ai tanti cantieri completati, in corso d’opera o di prossimo avvio, tra cui il centro di raccolta comunale, l’adeguamento sismico delle scuole di via Manzoni, il potenziamento della mensa scolastica, il nuovo polo dell’infanzia con nido comunale, i marciapiedi di via Borgo Cavour, la pubblica illuminazione a LED, l’ammodernamento della sede comunale, i percorsi naturalistici tramite PSR regionale». In chiusura di consiglio, il sindaco Ruggero Grassotti si è quindi congratulato con tutti gli uffici per il lavoro di ricognizione delle risorse che consentirà di investire oltre 1 milione di euro del bilancio comunale in infrastrutture, manutenzione, mezzi e opere pubbliche. Infine, il vicesindaco Cruciani ha aggiornato i presenti sui lavori straordinari di potenziamento della rete idrica in Strada Piangoli (per oltre 120mila euro) che Talete sta portando avanti per evitare i problemi riscontrati nell’ultima estate. «Già la conclusione di questo primo step – conclude Cruciani – e la messa in servizio di una nuova pompa più performante, prevista per i primi giorni della prossima settimana, dovrebbero permettere di mettere in sicurezza il sistema idrico del territorio e di avere finalmente a disposizione ulteriori e preziosi litri aggiuntivi di approvvigionamento».