SAN LORENZO NUOVO – Elezioni San Lorenzo Nuovo, Fabrizio Ricci presenta la lista: «Forti dell’esperienza, facciamo crescere il territorio».

Competenza, esperienza e amore per il territorio: questi gli elementi principali che caratterizzano la lista n. 1 “Insieme per il futuro” con Fabrizio Ricci sindaco, che corre per la carica da primo cittadino del comune viterbese San Lorenzo Nuovo nelle elezioni dell’8 e del 9 giugno.

Nella serata di sabato sullo sfondo di piazza Europa, è stata presentata la lista e tutti i candidati (Marilena Aime, Sara Broccatelli, Samuele D’Orazio, Raffaele Di Francisca, Giulia Focarelli, Matteo Grassini, Tiziano Gubbiotto, Andrea Muzzi, Enzo Serafinelli, Stefano Zapponi).

«Il programma elettorale è frutto dell’analisi delle nuove esigenze del nostro territorio e delle aspettative di voi cittadini – ha affermato Ricci – mi presento a voi con entusiasmo e determinazione, conscio della responsabilità che comporta questa nuova avventura, che arriva dopo l’esperienza maturata al fianco del sindaco Bambini. Ci siamo posti obiettivi concreti, utili a continuare ancora di più sulla strada dello sviluppo per San Lorenzo Nuovo».

«Il candidato sindaco Fabrizio Ricci, forte dell’esperienza consolidata nel ruolo di vicesindaco, si propone di guidare il nostro comune verso un futuro di crescita e sostenibilità – hanno dichiarato unitamente i candidati consiglieri – Insieme metteremo a disposizione le nostre competenze e le nostre idee per concretizzare gli obiettivi del nostro programma elettorale: innovativo e orientato al benessere della comunità».

