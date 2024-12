A BASSANO IN TEVERINA non si fermano i lavori pubblici per il miglioramento dell'urbanistica locale. Venerdì mattina è infatti iniziato l'intervento di riqualificazione dell'intersezione tra via Emilia e via Aniene, nel centro del paese. I lavori porteranno a una generale rigenerazione dell'area tramite il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di una rampa di scale per permettere spostamenti pedonali sicuri nella parte più scoscesa della strada. «Riqualificazione stradale e decoro pubblico sono i pilastri dell'azione di governo di questa amministrazione – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Abati -. Con questi interventi rendiamo il paese più sicuro e bello». «Non è un caso se tante famiglie dei comuni limitrofi, ma anche di fuori Provincia, si stanno trasferendo a Bassano – aggiunge il sindaco Alessandro Romoli -. Il nostro è un paese in continua crescita, dove i lavori pubblici, l'erogazione di servizi e le iniziative culturali lo rendono uno dei posti più vivibili di tutta la Tuscia e a misura di famiglia».