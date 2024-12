CIVITA CASTELLANA - «L’impegno del Comune, in collaborazione con la Regione Lazio e la Asl di Viterbo, sta portando sempre migliori risultati nel potenziamento dell’ospedale Andosilla». Questo il commento del sindaco Luca Giampieri all’annuncio dell’Azienda sanitario locale della Tuscia dell’acquisizione di un pacchetto avanzato di intelligenza artificiale installato sull’apparecchiatura tac in dotazione al nosocomio civitonico.

«In questo modo si potenzia notevolmente l’unità operativa di Diagnostica per immagini dell’Andosilla – aggiunge Giampieri -, e si riducono sensibilmente le dosi dei mezzi di contrasto somministrati ai pazienti. Un altro passo in avanti, per cui ringrazio Asl e Regione Lazio, verso un ospedale più efficiente e tecnologico, in grado di offrire prestazioni con standard qualitativi più alti».

«Già nei mesi scorsi l’Andosilla è stato oggetto di importanti investimenti su personale, strutture e dotazioni tecnologiche – conclude il primo cittadino -. Come annunciato dalla Asl, poi, a breve verrà installata un’apparecchiatura di risonanza magnetica 1,5 Tesla, che renderà il polo ospedaliero civitonico all’avanguardia nell’intero panorama sanitario regionale».

Sul potenziamento dell’Andosilla, ieri era intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini: «Continua il processo di potenziamento tecnologico degli ospedali della Tuscia - aveva commentanto Sabatini -. Un grazie al commissario straordinario dell'Asl di Viterbo Egisto Bianconi che, mettendo in atto gli indirizzi della Giunta regionale per ciò che riguarda il rilancio della sanità territoriale, sta elevando gli standard qualitativi dei nosocomi, sia dal punto di vista strutturale che tecnologico, permettendo anche ai professionisti che lavorano nell'Azienda di poter operare con strumentazioni innovative e ad alta efficienza. In questo modo, oltre a garantire ai pazienti servizi all'avanguardia, la sanità viterbese si sta collocando su livelli sempre più avanzati di efficienza e competitività».

