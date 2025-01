VALENTANO – Il Comune di Valentano chiude l’anno con un importante risultato sul fronte dei finanziamenti regionali, ottenendo oltre 220mila euro dalla Regione Lazio per sostenere progetti strategici e iniziative a favore della comunità.

Tra i finanziamenti più significativi spiccano i 160mila euro destinati alla riqualificazione degli impianti sportivi siti in località Felceti, che si sommano ai 430mila euro già assegnati dalla Presidenza del Consiglio al Comune dopo la vittoria del bando “Sport e Periferie”. Questi fondi consentiranno ora di procedere con l’aggiudicazione di tutte le lavorazioni previste e realizzare un completo ammodernamento dello stadio e dei suoi spazi accessori. «Grazie a questi ulteriori finanziamenti della Regione Lazio, possiamo finalmente dare avvio all’iter per la realizzazione del progetto di riqualificazione del nostro stadio e di tutte le strutture connesse,” ha dichiarato il sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, “questi lavori rappresentano un investimento fondamentale per lo sport e per tutta la comunità, garantendo spazi moderni, sicuri ed efficienti a servizio dei cittadini». Oltre ai fondi per gli impianti sportivi, la Regione Lazio ha assegnato: 25mila euro per la celebrazione con il Comune di Canino della figura storica di Giulia Farnese, figura centrale nella storia del territorio; 18mila euro per il potenziamento della strumentazione a disposizione della Polizia locale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sul territorio; 5mila euro per la redazione dei piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche, un passo importante verso l’inclusività; 10mila euro da Arsial per iniziative destinate a valorizzare i prodotti agroalimentari locali, un’eccellenza del territorio. «Solo negli ultimi giorni dell’anno abbiamo ottenuto dalla Regione Lazio finanziamenti per oltre 220.000 euro, segno dell’apprezzamento per le progettualità licenziata dal nostro ente e dell’attenzione riservata al nostro territorio», ha aggiunto il Sindaco. «Ciò senza considerare i 125mila euro di fondi giubilari concessi sempre dalla Regione ad inizio mese. Fondi che il Comune di Valentano ha da subito lavorato appena comunicati, per assicurare la spesa nei termini di bilancio».

Il 5 gennaio si terrà infatti al Museo della Rocca Farnese l’insieme delle iniziative finanziate da Arsial, mentre sono già state impegnate le risorse destinate all’ufficio di P.L. e si avviano alla conclusione le celebrazioni dedicate a Giulia Farnese condotte nel mese. «Un sentito ringraziamento va al presidente Francesco Rocca, all’assessora Manuela Rinaldi e all’intera giunta regionale per il costante sostegno al nostro comune», ha continuato il primo cittadino. «Un particolare grazie ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli per l’attenzione sempre posta verso il territorio di Valentano e per il loro impegno nel favorire la crescita e lo sviluppo delle nostre realtà locali». Un fine d’anno ricco di progettualità e risultati concreti per il nostro territorio.

