TARQUINIA - Si è conclusa domenica a Pescara la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, decisiva per avviare i lavori alle elezioni del parlamento europeo. “Durante la conferenza il vicesindaco di Tarquinia, Luigi Serafini, ha ufficialmente comunicato il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

L'adesione di Serafini rappresenta un valore aggiunto per il Partito nella provincia di Viterbo - spiega Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Viterbo - che continua ad attrarre figure politiche di valore e competenza, in grado di offrire nuova linfa e maggiore entusiasmo nel progetto di Fdi. Ringrazio il vicesindaco Serafini per la sua disponibilità e per aver deciso di mettersi in gioco con Fratelli d’Italia. Con il suo impegno e la sua riconosciuta esperienza amministrativa saprà portare un prezioso contributo politico al partito e al circolo di Tarquinia”.

«Quando a darti il benvenuto in un partito, che è il primo partito italiano, sono tra gli altri il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Sen. Patrizio La Pietra, l’Assessore ad Agricoltura e Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini e l’On Mauro Rotelli, significa che in questi anni, a volte in silenzio e lontano dai riflettori, è stato fatto un buon lavoro istituzionale e relazionale - le parole di Serafini - riuscendo sempre a mettere Tarquinia al centro dell’attenzione regionale e nazionale. Grazie a Paolo Trancassini, Massimo Giampieri e Gianmaria Santucci, rispettivamente coordinatore regionale, provinciale e comunale del partito, per la calorosa accoglienza».

