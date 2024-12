CELLENO - Dopo Stefano Bigiotti, un altro sindaco saluta Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia. A seguire il giovane sindaco di Valentano è Luca Beraldo, primo cittadino di Celleno eletto alle recenti elezioni del 10 giugno scorso. Nel giorno della sua vittoria contro l'uscente Marco Bianchi, il segretario di FI Alessandro Romoli aveva rivendicato il successo di Beraldo tra i risultati positivi ottenuti dal partito alle amministrative 2024. Esattamente tre mesi dopo, il sindaco di Celleno ha deciso di uscire da Forza Italia per entrare in FdI. Continua il momento difficile dei berlusconiani, che da alcuni mesi stanno subendo perdite importanti a livello di amministratori iscritti. Di contro, i meloniani proseguono la loro campagna di espansione aggiungendo alle loro fila altri sindaci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA