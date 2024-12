SANTA MARINELLA - Nell’ambito delle iniziative sul territorio, organizzate dal Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, si è tenuto a Santa Marinella un incontro con l’eurodeputata del PD Camilla Laureti, promosso dai Giovani Democratici del Coordinamento Tirreno insieme con il PD di Santa Marinella. All’incontro ha partecipato anche la consigliera Pd della Città Metropolitana, Cristina Michetelli e il coordinamento Pd Litorale Roma Nord. All’evento, moderato dalla presidente dei GD Tirreno Chiara Pinzi, ha partecipato una platea attenta e numerosa, che ha discusso sul ruolo dei giovani e della loro idea di Europa in un momento storico cruciale e alla vigilia delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Sono quindi intervenuti, dopo un’introduzione della segretaria del Pd di Santa Marinella Lucia Gaglione, alcuni giovani democratici del territorio, tra cui Francesco Boschei, segretario GD di Viterbo, Christian Matilli, segretario GD Tirreno, Matteo Paravani, candidato al Consiglio Comunale di Civitavecchia e Flavio Uzzo, GD Tirreno.

“I ragazzi e le ragazze - afferma la segretaria dem Gaglione – devono diventare protagonisti del presente per costruire il loro futuro, dobbiamo sostenerli nella crescita politica sana, per avere una nuova classe dirigente che sappia mettere da parte l’individualismo e al centro i temi della collettività. I nostri giovani possono avere molta più visione di noi. Ragazzi e ragazze andate a votare, se non votate, altri decideranno per voi. I giovani hanno posto l’accento con forza sui temi legati al mondo del lavoro, alle limitazioni della libertà di parola e manifestazione e, soprattutto, all’urgenza di una politica ambientale che metta al centro l’attenzione al cambiamento climatico e alla transizione energetica”.

Su questi temi si è quindi concentrato l’intervento di Camilla Laureti, che ha illustrato quali politiche il Partito Democratico sta portando avanti in Europa e quanto sia necessario il contributo che l’Italia riceve dall’Europa non solo in termini economici, ma anche come tutela dei diritti e dell’inclusione sociale. “Il Pd insieme con il gruppo dei partiti socialisti - ha sottolineato Laureti - è fondamentale che esca rafforzato nelle prossime elezioni europee appunto per garantire il futuro della politica green che le forze di centro destra vorrebbero riportare indietro, seguendo criteri esclusivamente legati al consenso popolare”.

Come ribadito da Camilla Laureti, infatti, “l'Europa non deve essere quella delle nazioni, ma una comunità che deve guardare al progresso sociale comune e agli obiettivi del green deal europeo già approvati. È fondamentale, quindi, andare a votare e, soprattutto, coinvolgere anche chi finora dalla politica non si è sentito rappresentato”.

Cristina Michetelli, consigliera al bilancio e patrimonio di Città Metropolitana, ha poi spiegato quanto i fondi europei contribuiscano oggi e abbiano contribuito in passato alle politiche attive destinate al nostro stesso territorio, e quanto anche sui temi relativi ai diritti, come quelli previsti dalla legge 194, sia stato importante il ruolo di guida e indirizzo della UE. L'iniziativa, chiusa dalle conclusioni della presidente dei GD Tirreno, e dai saluti della segretaria Dem, è stata quindi uno spazio di ascolto e confronto partecipato sulle sfide per le nuove generazioni, che chiedono giustizia sociale e politiche innovative per l’ambiente”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA