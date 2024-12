BAGNOREGIO – Quando parla del suo paese lo fa con il cuore.

L’intervista con il sindaco Luca Profili è stata realizzata telefonicamente ma, nonostante la distanza geografica, i suoi sentimenti per Bagnoregio si percepiscono chiaramente e possono essere riassunti in tre concetti: amore, passione e gratitudine. Amore per «la mia città»; passione per «il mio lavoro»; gratitudine «nei confronti dei miei concittadini». Espressioni in cui l’aggettivo possessivo indica un forte senso di appartenenza. Al territorio, alle radici, al genius loci di Bagnoregio. Di seguito l’intervista.

È stato confermato sindaco con l’83,99%: una percentuale impressionante. Ha definito questa vittoria “un atto d’amore”.

È stato ricambiato il nostro amore infinito per questa città. I bagnoresi lo hanno capito ed è stato possibile ottenere un risultato così netto, il più ampio della storia. Abbiamo lavorato tanto, siamo stati disponibili all’ascolto, non ci siamo sottratti alle critiche, il mio ufficio sempre aperto: credo che questo abbia fatto la differenza.

Il primo pensiero, subito dopo la rielezione, per chi o cosa è stato.

Per la mia famiglia, che mi ha supportato e, soprattutto, mi sopporta da dieci anni in questa esperienza straordinaria. Alle mie nonne, che avrei voluto abbracciare con la fascia tricolore.

Cosa sente di dire ai bagnoresi.

Cercheremo di fare il massimo per ripagare questa grande fiducia, lavorando sodo ogni giorno, come faccio ormai da dieci anni.

Nel settembre 2022 ci aveva confidato quale fosse il suo sogno da sindaco, ovvero la riqualificazione dell’ex cantina didattica. Il 14 maggio scorso l’annuncio dell’inizio dei lavori di demolizione. E il sogno si è trasformato in realtà. Una grandissima soddisfazione.

Assolutamente. Si tratta di un edificio finito di costruire nel 1972: in questi 52 anni se ne parlato molto, senza trovare una soluzione concreta. Noi, passo dopo passo, siamo riusciti a venirne a capo: bonificheremo quell’area e la riconsegneremo alla bellezza originale, diventerà uno dei luoghi più belli della nostra città, a disposizione dei cittadini e dei turisti. A volte, basta crederci fortemente.

Visto che le abbiamo portato fortuna, ci sveli il sogno del sindaco Profili per questo nuovo mandato.

Semplicemente continuare così, a credere anche nelle cose che sembrano impossibili, cercando di recuperare luoghi inutilizzati da tanti anni, proprio come abbiamo fatto durante i mandati precedenti, continuando a far crescere Bagnoregio, che ormai è diventata un punto di riferimento per la nostra provincia.

