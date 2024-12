BASSANO IN TEVERINA - «Era il 2009 quando abbiamo iniziato insieme questo straordinario percorso. In questi 15 anni abbiamo visto Bassano in Teverina cambiare volto, crescere, svilupparsi. E se questo è stato possibile, è solo per via dell’eccezionale spirito di collaborazione e fiducia tra amministratori e cittadini che c’è a Bassano: insieme ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo rilanciato il nostro straordinario e bellissimo comune». Così il sindaco uscente, Alessandro Romoli, annuncia di scendere di nuovo in campo per il suo paese. «Tra poche settimane si tornerà a votare. Lo sappiamo bene, le elezioni sono l’essenza della democrazia, una pratica che dà vero significato alle istituzioni. Ma allo stesso tempo rappresentano anche un momento di bilanci e valutazione dell’operato dell’amministrazione.

In questi anni abbiamo raggiunto insieme tantissimi risultati: dalla riqualificazione del borgo medievale all’inserimento dello stesso nei circuiti turistici nazionali, dal potenziamento dei servizi assistenziali e scolastici al supporto alle attività culturali e sportive, dalla realizzazione di grandi lavori pubblici che hanno cambiato il volto del paese all’attivazione del servizio civile. Abbiamo dato a Bassano in Teverina una centralità nella Tuscia come mai aveva avuto. Se fino a pochi anni fa il nostro era un paese sconosciuto ai più, oggi rappresenta un esempio per tutti i comuni della Tuscia, capace di attirare giovani famiglie che decidono di costruire a Bassano il proprio futuro. Ripeto: se abbiamo fatto questo, è grazie alla straordinaria collaborazione che c’è stata tra gli amministratori e i cittadini. Ed è forse questo il risultato di cui andiamo più fieri: aver dato il nostro contributo alla creazione di una comunità compatta e coesa».

«Ora però - prosegue Romoli - è necessario parlare di futuro. Ecco perché, come lista “Insieme per cambiare” – presentata questa mattina agli uffici comunali –, presenteremo il nostro nuovo programma elettorale per i prossimi 5 anni il giorno martedì 14 maggio alle 21,30 a piazza Gramsci. Spiegheremo come immaginiamo Bassano in Teverina nel 2029 tra interventi in urbanistica, turismo, sicurezza, Pnrr, attività economiche e servizi. Il programma elettorale non è mai stato per noi un libro dei sogni o l’elenco dei buoni propositi irrealizzabili, ma un vero e proprio “contratto” tra l’amministrazione e la cittadinanza, che ha il diritto di trovarne rispondenza nell’azione comunale. Ecco perché invito tutti voi a partecipare alla presentazione di martedì insieme alla squadra che vi proponiamo: Stefano Abati, Maurizio Deci, Rodolfo Felici, Agnese Gregori, Elide Pellegrini, Samantha Pompili, Marianna Troncarelli, Loris Turchetti, Daniele Venditti, Romolo Villa. Se lo vorrete, sarò il vostro sindaco per altri cinque anni. E se lo vorrete, potremo continuare insieme questo percorso di crescita», conclude Romoli.

