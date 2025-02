CIVITAVECCHIA – Nuovo capitolo per il mercato cittadino di piazza Regina Margherita. L’amministrazione comunale ha annunciato una serie di interventi per il rilancio dell’area mercatale, partendo da un’azione concreta: l’abbassamento dei canoni di locazione per i box, con una riduzione da 14 a 9 euro al metro quadro.

Una misura attesa dagli operatori, come ha spiegato l’assessore al Commercio Enzo D’Antó: «Abbiamo fatto un’indagine su mercati simili e ci siamo accorti che altrove i canoni andavano dai 7 ai 10 euro, mentre qui si pagavano 14, già con una riduzione applicata dalla precedente amministrazione. Abbiamo portato la questione al Sindaco e in appena due giorni abbiamo approvato la delibera per adeguare i prezzi».

Parallelamente, l’amministrazione darà il via alla pubblicazione di due avvisi pubblici: uno per nuove assegnazioni e un altro per permettere agli attuali titolari di cambiare box. «Molti spazi sono vuoti, specialmente nell’area di San Lorenzo, che sta vivendo un processo di desertificazione preoccupante», ha aggiunto D’Antó.

Lavori al via in primavera, previsti 500 giorni di cantiere – Oltre alla revisione dei canoni, il Comune ha confermato l’imminente avvio dei lavori di riqualificazione del mercato, con un cronoprogramma di 500 giorni. L’appalto è già stato assegnato e i cantieri partiranno tra aprile e maggio, dopo il completamento delle procedure amministrative. Durante i lavori, verrà attuata una delocalizzazione temporanea per 35 operatori: «Abbiamo fatto un censimento preciso, chi è in regola con i pagamenti sarà ricollocato prioritariamente negli stalli interni non utilizzati di piazza Regina Margherita, mentre gli altri verranno spostati tra piazza XXIV Maggio e Trincea», ha spiegato D’Antó.

Ma la visione dell’amministrazione non si limita al restyling del mercato. Il Comune, infatti, ha sottoscritto un accordo con l’Agenzia del Demanio nell’ambito del Piano Città, che include anche la progettazione per le Carcerette. «Abbiamo presentato un’istanza per estendere il progetto all’area mercatale, prevedendo la realizzazione di chioschi fissi per gli operatori in piazza Regina Margherita, oltre al ripristino delle superfetazioni attorno all’Ittico», ha annunciato D’Antó.

Food, artigianato e eventi speciali – L’amministrazione sta lavorando anche per rendere il mercato più vivo e attrattivo, introducendo nuove attività e iniziative. Il delegato al mercato Giancarlo Cangani ha evidenziato le richieste raccolte dagli operatori: «Abbiamo organizzato cinque incontri e da lì sono emerse diverse esigenze. Ad esempio, il lunedì e il giovedì il mercato è quasi vuoto: abbiamo quindi avviato i contatti per ospitare il mercatino dell’artigianato in quei giorni, con artigiani già interessati a partecipare».

Altro punto chiave è la promozione del mercato attraverso i social media e il lancio di iniziative commerciali come scontistiche speciali nei giorni con minor affluenza. «Il nostro obiettivo è riempire il mercato di attività, partendo da San Lorenzo e dall’Ittico, sia all’interno che all’esterno», ha dichiarato Cangani.

Non mancano le iniziative promozionali: il 22 febbraio sarà organizzata una mattinata con maschere di personaggi Disney che faranno acquisti tra i banchi, mentre gli stessi operatori si stanno organizzando per proporre mercatini mensili dedicati ai prodotti locali.

L’assessore D’Antó ha inoltre annunciato l’inserimento di un criterio preferenziale per gli under 35 nei bandi di assegnazione dei box, con l’obiettivo di ringiovanire il mercato e renderlo più dinamico.

Il sindaco Marco Piendibene ha sottolineato l’importanza di queste misure per il rilancio complessivo del mercato, pur riconoscendo i disagi che i lavori inevitabilmente comporteranno: «Abbiamo appaltato un progetto che da anni veniva solo rinviato. Avremmo potuto ricominciare da zero, ma questo avrebbe significato perdere altri anni e ulteriori clienti. Abbiamo scelto di andare avanti con quanto già previsto, ma accompagnando il cambiamento con un lavoro certosino di regolarizzazione della situazione degli operatori».

L’obiettivo è rendere il mercato un punto di riferimento per la città, con una struttura rinnovata e un’offerta commerciale più ampia. «Questo è un periodo di semina, un lavoro di preparazione che porterà benefici nel lungo termine», ha concluso Piendibene.

Con l’abbassamento dei canoni, l’avvio dei lavori e nuove strategie per rivitalizzare l’area, l’amministrazione comunale punta a trasformare il mercato in un centro commerciale all’aperto capace di attrarre non solo clienti locali, ma anche visitatori e turisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA