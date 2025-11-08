CIVITAVECCHIA – Si accende lo scontro interno al Partito democratico sulla vicenda dell’incarico da 150mila euro affidato all’architetto Claudio Giustini. Ventuno membri del direttivo cittadino firmano un documento a sostegno del sindaco Marco Piendibene e della sua amministrazione, difendendo la legittimità e la coerenza dell’azione di governo, “nel perseguire gli obiettivi del programma elettorale”.

«Il percorso avviato è ambizioso e richiede strumenti efficaci, pienamente legittimi e comuni a molte amministrazioni – si legge nella nota – esasperare la politicizzazione delle scelte indebolisce la credibilità delle istituzioni e distoglie energie dal lavoro concreto per la città».

Tra i firmatari figurano esponenti della stessa amministrazione, come l’assessore al Lavoro e Turismo Piero Alessi, i consiglieri comunali Marco Di Gennaro e Marina De Angelis, e Rita Stella, componente del Cda di Csp.

Una presa di posizione che fotografa un Pd tutt’altro che compatto, a poche settimane dal congresso del 22 novembre. Sullo sfondo si muovono già le manovre interne: c’è chi vorrebbe archiviare la stagione di Enrico Luciani, chiamato a traghettare il partito in un momento chiave, e puntare sul delegato allo Sport Patrizio Pacifico per dare un volto nuovo alla segreteria.