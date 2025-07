«La volpe che non arrivava all’uva disse che era acerba. Il Pd, invece, dopo dieci anni di inconcludente governo regionale oggi corre ad accaparrarsi i meriti dei risultati del buon governo della Giunta Rocca». A dirlo è Massimo Giampieri, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia. «A dare manforte alla propaganda dei dem - afferma - si è aggiunto l'assessore comunale Emanuele Aronne nell'insolita veste di difensore d'ufficio della Giunta Zingaretti, dopo aver indossato quelli di difensore di chi ha impiastrato il Colle del Duomo. L'ex assessora regionale Pd Alessandra Troncarelli, del cui mandato di governo ben poco ricordiamo, oggi sostiene che è merito della sinistra se sono partiti gli interventi di riqualificazione e trasformazione dell'ex ospedale Grande degli Infermi in polo culturale. Purtroppo per lei sono gli atti a dimostrare come l'intervento sia oggi in fase di partenza grazie all'azione congiunta del Governo Meloni e della Giunta Rocca, che l'hanno ritenuto strategico per lo sviluppo del Capoluogo e del Lazio con un investimento di 40 milioni di euro. E di come sia frutto del lavoro dell'amministrazione regionale di centrodestra il finanziamento del progetto e lo sviluppo della fase progettuale ed esecutiva. Se non ci fosse stato l'impegno congiunto dei nostri rappresentanti territoriali in Parlamento e in Regione, ovvero l'onorevole Mauro Rotelli, il consigliere capogruppo Daniele Sabatini e il consigliere Giulio Zelli, l'opera sarebbe rimasta probabilmente soltanto sui programmi elettorali della sinistra. La differenza fra noi e il Pd è soltanto una: loro fanno tante chiacchiere e propaganda, noi i fatti portando a casa i risultati. Quanto all'assessore Aronne forse sarebbe il caso che aprisse gli occhi evitando ogni volta di fare la figura del passante che nulla vede, nulla sa e nulla conosce, dimostrando ancora una volta di più la superficialità e il dilettantismo dell'amministrazione comunale di cui fa parte», conclude Giampieri.

