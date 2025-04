ORTE - «Ecco la veste che ha indossato la nostra città per accogliere le tante persone arrivate durante il periodo pasquale». Così inizia la dura nota del Circolo di Fratelli d’Italia, che torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale, denunciando la mancanza di decoro, documentata dalle immagini fotografiche, e l’inefficienza nella gestione del turismo cittadino.

«Dov’è finita la cosiddetta ‘giunta del Fare’? E l’assessore Savoia, che in passato tanto si spendeva in proclami e promesse? È questa la loro idea di sviluppo turistico? Una città lasciata all’incuria proprio nei momenti in cui dovrebbe dare il meglio di sé?». Fratelli d’Italia lamenta come, ancora una volta, durante le festività pasquali – periodo di alta affluenza turistica – Orte si sia presentata impreparata, mostrando le stesse criticità che da anni si ripetono senza soluzioni: problemi di pulizia, segnaletica carente, aree di interesse poco valorizzate, accoglienza insufficiente. «Ogni anno siamo costretti a ribadire le stesse cose, segno di un’inadeguatezza amministrativa ormai evidente – prosegue la nota – Il turismo non si improvvisa e Viterbo merita ben altro. Chiediamo rispetto per la nostra città e per chi decide di visitarla. La pazienza dei cittadini e degli operatori turistici è ormai al limite».

Il circolo di Fratelli d’Italia conclude il proprio intervento con un appello chiaro: «Per favore, basta annunci e promesse non mantenute. Servono interventi concreti, visione strategica e soprattutto capacità amministrativa. Orte non può più aspettare, dimettetevi”.

