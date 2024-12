CIVITA CASTELLANA - «Il nostro impegno nella Fondazione del Carnevale Civitonico finisce qui». A dirlo l’ormai ex presidente Valerio Turchetti, che in un post su Facebook annuncia le dimissioni del direttivo. «Dopo aver organizzato 2 eventi della festa più sentita dalla comunità cittadina nell'arco temporale di 15 mesi è arrivato il momento di farci da parte. La strada da percorrere è ancora lunga, il nostro obiettivo era quello di tracciare le linee guida per un carnevale migliore». Prosegue Turchetti: «E' stato un onore essere stati nominati e scelti dal sindaco Luca Giampieri, dalla giunta e dai capigruppo dei carnevalari per questo compito che abbiamo ricoperto con passione e dedizione. Li ringraziamo di cuore. Il nostro compito era quello di permettere lo svolgimento della manifestazione in completa sicurezza, adeguando l’organizzazione agli obblighi e standard normativi vigenti: resteremo comunque a disposizione, se ritenuto necessario ed utile, per chi avrà l'onore di succederci. Ci rivedremo senza dubbio a carnevale, ma in altri ruoli. Viva il Carnevale civitonico. Spero che la politica lavori per far crescere la fondazione nella sua autonomia», conclude Turchetti nel post condiviso su Facebook anche da Alberto Brunelli, Eligio Santucci, Mirko Rattini e Marco Pegoraro, gli altri membri dell’ormai ex direttivo della Fondazione.

