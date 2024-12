CIVITAVECCHIA – «In occasione della prossima tornata elettorale che vede Civitavecchia al voto, dichiariamo il nostro convinto sostegno al candidato del centrodestra Massimiliano Grasso». Dopo la Lega e a seguito del passo indietro del sindaco Ernesto Tedesco, anche il gruppo Mecozzi scende in campo per abbracciare il progetto in costruzione attorno alla figura del giornalista.

«Cogliamo l'occasione per un doveroso e sentito ringraziamento al nostro Sindaco Ernesto Tedesco, per lo sforzo profuso in questi cinque anni di amministrazione e per la costante disponibilità al confronto – ha spiegato il coordinatore del gruppo Mirko Cerrone – siamo stati orgogliosamente al suo fianco, supportandolo lealmente anche in momenti delicati e storicamente importanti per la città e non solo. Gli riconosciamo abnegazione e lungimiranza politica; riteniamo che rappresenti una risorsa utile e funzionale al nuovo progetto politico-amministrativo che vede in Massimiliano Grasso una guida forte, chiara ed autorevole». il gruppo rivendica comunque la propria natura civica, moderata e centrista.

«Siamo convinti che insieme ai partiti ed alle liste che si propongono di governare la nostra città per i prossimi cinque anni – ha concluso Cerrone - potremo sottoporre ai cittadini un programma serio, convincente ed equilibrato sulla scia di quanto già orgogliosamente portato a termine».