S. MARINELLA – “Sulla vicenda dell’ex Polisportiva di Santa Severa, l’opposizione è come un disco rotto, ed esattamente come accade per altre questioni, non solo è priva di argomenti, ma ha anche scarsissima memoria”. Così inizia Pietro Tidei, la sua requisitoria verso le minoranze, che criticavano l’attuale giunta, di non avere chiara la situazione sul parco verde di Santa Severa. “Ora con un’ultima trovata ad effetto – continua Tidei - si accusa questa amministrazione di aver lasciato l’area nelle mani dell’ex gestore. E’ bene che tutti sappiano però la verità. Il gestore è l’unico al momento, che versa e ha versato in passato dei soldi nelle mani dei soci dell’ex polisportiva, che non risulta abbia più alcun contratto d’affitto con la Regione. Mi domando se tali somme incassate, siano state regolarmente rendicontate, altrimenti sarà questa una delle ulteriori cose che i componenti dell’ex polisportiva dovranno spiegare alla magistratura. Lo ribadisco solo perché alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, dovranno rispondere anche per i presunti abusi edilizi che sono stai scoperti nel sopralluogo compiuto dai tecnici e funzionari della Regione. Inoltre, invito l’associazione, qualora ne fosse in possesso, di mostrare un contratto di affitto in corso di validità per quei terreni, che questa amministrazione ha ripulito e bonificato, aprendo un parco pubblico fruibile da cittadini e villeggianti. Stiamo, infatti, predisponendo anche il posizionamento di panche ad uso gratuito dei visitatori. E’ evidente invece che la sede della Polisportiva di Santa Severa è stata gestita per anni da un gruppo di persone che si è rivelato impreparato ed assente e che ha lasciato l’area in uno stato di degrado e abbandono, tanto che la Regione Lazio, dopo aver effettuato un sopralluogo, ne ha dichiarato l'inagibilità e la mala gestione. L’amministrazione comunale, si è impegnata e come è ben visibile oggi, e ha ridato un certo decoro al parco, Infine, il precedente gestore, è anche l’unico che si è reso disponibile a garantire la manutenzione dell’area verde, garantendo la fruizione dei campi da tennis e di un chiosco”. “Per l’ultima volta – conclude il sindaco – dico che a settembre, si procederà all’indizione di un bando pubblico per la futura gestione del parco. Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, riferendomi ad atti e fatti concreti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA