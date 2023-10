VITORCHIANO - Esaminato ed approvato il bilancio consolidato relativo al 2022.

La delibera, illustrata dall’assessore al Bilancio Ester Ielmoni, permette di rappresentare la situazione patrimoniale ed economica complessiva dell’ente, aggregata anche ai risultati delle società partecipate dal comune quali Esco Tuscia (in cui detiene una quota di partecipazione pari allo 0,23%) e la Centrale unica di committenza (Cuc) della Asmel (in cui ha una quota dello 0,112%).

A seguire è stato approvato lo schema di convenzione (art. 14 della legge regionale 17/2004) con la società Santafiora srl sulla variante al piano di coltivazione della cava di peperino in località Ponte del Sorce. Una delibera illustrata dall’assessore all’urbanistica Federico Cruciani che prende atto delle risultanze delle verifiche degli uffici, della conferenza dei servizi e degli atti. «Un passaggio importante e necessario – spiega l’assessore – utile anche ad alimentare e stimolare un settore economico strategico per l’economia del territorio».

In chiusura di seduta il vicesindaco Cruciani e l’assessore allo Sport Gian Paolo Arieti hanno riferito e confermato che è stata nuovamente presentata una richiesta di finanziamento alla presidenza del consiglio dei ministri, in risposta al bando Sport e periferie, per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo in via Pirandello.

Il progetto, da circa 850mila euro complessivi, punta sull’aspetto multidisciplinare della struttura ed è stato preventivamente dotato del positivo parere del Coni.

