CERVETERI - "A quanto ammontano, complessivamente, gli esborsi effettuati ad oggi dal Comune per i lavori eseguiti in danno dalla società Ostilia"? È una delle domande dell'interrogazione presentata in comune a firma di tutti i consiglieri di minoranza, a cominciare da Salvatore Orsomando. «Mentre assistiamo all'indecente spettacolo della peggiore amministrazione della storia di Cerveteri, centinaia di migliaia di euro ballano tra il Comune e la società Ostilia, senza avere la certezza di recuperarli», spiega Orsomando che parla di un «debito verso il comune» che andrebbe «oltre i due milioni di euro, tra lavori effettuati in danno e tributi non pagati». Tra i punti finiti sotto i riflettori e che ad oggi attendono una risposta, c'è anche la questione relativa agli atti di recupero crediti stilati dall'amministrazione comunale che riguarderebbero «solo una parte dei lavori effettuati in danno». In sostanza, nel concordato fallimentare sarebbero stati inseriti solo «i debiti tributari» e non gli altri. E poi ancora: «dopo l’adozione della variante di Campo di Mare, l’IMU per quel territorio è stato calcolato con il valore di mercato come per legge»?. Insomma, molti gli aspetti da capire su una questione che si trascina ormai da lunghi anni e che più di una volta è finita sotto i rifltettori da parte dei consiglieri di opposizione che con quest'ultimo atto, auspicano «in una celere risposta della sindaca Gubetti, prima dei fatidici 30 giorni, come stabilito dal regolamento».

