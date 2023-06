SORIANO NEL CIMINO - Il Comune amico delle api. A riferirlo è la stessa amministrazione, che spiega: «Come Comune Amico delle Api siamo impegnati ad adottare buone pratiche per far fronte alle sfide che ogni giorno minacciano la sopravvivenza delle api».

«Nel nostro Comune - affermano - ci stiamo impegnando per valorizzare la biodiversità ed il rispetto delle api. Il giardino medioevale del Castello Orsini Soriano nel Cimino rappresenta un ambiente accogliente per le api, così come gli spazi fioriti che stiamo allestendo in diversi punti del paese e nelle scuole».

«Il nostro obiettivo - concludono dal palazzo comunale guidato dal sindaco Roberto Camilli - è quello di migliorarne la biodiversità per permettere alle api di nutrirsi e trovare riparo».