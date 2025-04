MONTEFIASCONE - Il circolo di Fratelli d’Italia Montefiascone ieri l’altro, si è unito al ricordo di Sergio Ramelli, giovane studente barbaramente assassinato nell’aprile del 1975 a Milano da un commando di estrema sinistra, colpevole soltanto di avere espresso le sue idee.

A distanza di cinquant’anni, il suo volto è ancora il simbolo della libertà di un’Italia che ha conosciuto il sangue dell’odio ideologico, l’intolleranza violenta verso chi non si allineava al pensiero dominante.

«Come circolo di Fratelli d’Italia di Montefiascone - si legge nella nota -, rendiamo omaggio a Sergio e a tutti quei ragazzi che, in anni difficili, sono stati vittime di un clima politico avvelenato, alimentato da chi predicava uguaglianza e praticava la violenza.Oggi più che mai, in tempi in cui si tenta ancora di dividere, censurare, marchiare chi non si piega alle logiche di un certo pensiero, il sacrificio di Ramelli ci ricorda che la libertà non è mai scontata.

Condanniamo con fermezza ogni forma di odio politico, passato e presente. Ricordare Sergio non è solo un atto di memoria: è un impegno a costruire un tessuto politico rispettoso dove nessuno debba più essere vessato, o peggio ucciso, per un’idea» conclude il Circolo.

