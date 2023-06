S. MARINELLA - “L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio” è la frase con cui il presidente Berlusconi amava chiudere i suoi interventi e che più di ogni altra racchiude la cifra umana di un gigante della storia italiana”. A dirlo è il Coordinamento cittadino di Forza Italia. “Questa filosofia – continuano - la sua generosità, la sua umanità, il suo ottimismo di fondo, e l’amore per l’Italia e gli italiani hanno sempre accompagnato, negli ultimi trenta anni tutte le sue vicende di imprenditore di successo, leader politico, statista.Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori e nelle pagine della storia italiana, gli siamo grati per il suo impegno per il Paese e per gli sforzi nel promuovere lo sviluppo economico, la stabilità, i valori della libertà e della democrazia. In questo momento di lutto nazionale, esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici del presidente Silvio Berlusconi”.