SANTA MARINELLA – Il leader della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino, attacca la minoranza di centrodestra in consiglio comunale, rea per aver dato il numero legale all’ultima assise pubblica. “Il centrodestra cittadino rappresentato dai consiglieri Fratturato e Fantozzi – dice Marino - ha fatto da stampella politica ai consiglieri di centrosinistra che fanno parte della maggioranza, permettendo a questi di fare passare le delibere poste alla votazione del consiglio. Un fatto politicamente rilevante, infatti, il centrodestra esce allo scoperto con i suoi consiglieri e palesemente contribuisce alla gestione politico amministrativa di Santa Marinella. Un centrodestra dormiente in consiglio comunale, oseremmo dire inesistente politicamente, privo di idee e di mordente politico. Appiattito sulle scelte politiche e sugli atti amministrativi che questa amministrazione guidata dal sindaco Tidei del Partito Democratico porta avanti. Un centrodestra che non ha mai evidenziato una linea di discontinuità all'azione dell'amministrazione. Un centrodestra che si allinea al volere dei suoi rappresentanti in consiglio, soprattutto Fratelli d'Italia, che si manifesta come un ulteriore consigliere di maggioranza a sostegno dell'amministrazione del Pd che, con il suo allineamento, mortifica i tanti che fuori dal consiglio comunale manifestano dissenso all'operato di questa amministrazione di centrosinistra. È opportuno che il centrodestra chiarisca la propria posizione”.

