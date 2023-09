“Il caso Vannacci e l’altra destra: oltre il qualunquismo e i luoghi comuni”. Questo il titolo dell’evento organizzato dall’associazione Le 12 Querce e che prende spunto dal caso politico dell’estate, cioè il libro del generale Roberto Vannacci, per respingere l’ennesimo tentativo di demonizzare la destra politica facendo coincidere la sua storia e i suoi valori con le idee espresse, com’è suo pieno diritto, dal generale Vannacci nel testo “Il mondo al contrario”.

Il dibattito sarà utile per mettere a fuoco alcuni aspetti trascurati della storia della destra, di cui Tony e Andrea Augello furono protagonisti e a volte registi, che stridono con l’immagine di un ambiente rozzo, chiuso e intollerante.

Un’area politica dove si respirava grande apertura mentale e grande libertà a partire proprio dalla storia del Fronte della gioventù negli anni Ottanta. Un’iniziativa che è stata pensata non per fare polemica o per dare giustificazioni non richieste ma col solo scopo di fare chiarezza e offrire un contributo a un dibattito che non ha avuto guizzi particolarmente originali. Oltre il tifo pro o contro il generale Vannacci, infatti, esiste un’altra destra e noi vorremmo raccontarla…