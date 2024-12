SAN LORENZO NUOVO – È in programma per sabato alle 19 in piazza Europa la presentazione della lista n. 1 “Insieme per il futuro”, con Fabrizio Ricci sindaco.

Durante l’evento verrà illustrato il programma elettorale e sarà occasione di confronto con la cittadinanza del comune viterbese sugli obiettivi politici posti da Ricci, quali la concretizzazione dei progetti del Pnrr, la cooperazione con università e istituti di ricerca e la valorizzazione del territorio. «Il mio impegno primario è ascoltare le esigenze e le idee dei cittadini – afferma il candidato sindaco – solo nella cooperazione e nella programmazione di obiettivi concreti, una città cresce con velocità e forza. L’efficacia dell’azione pubblica infatti dipende non solo dall’attività tipicamente politico-amministrativa, ma soprattutto dal raccordo fra popolazione e amministrazione. Sono lieto di condividere obiettivi e cooperare per raggiungerli, costruendo un futuro migliore per il nostro comune». I candidati al consiglio comunale sono Marilena Aime, Sara Broccatelli, Samuele D’Orazio, Raffaele Di Francisca, Giulia Focarelli, Matteo Grassini, Tiziano Gubbiotto, Andrea Muzzi, Enzo Serafinelli, Stefano Zapponi.

