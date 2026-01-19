CERVETERI - Il cancello guasto della caserma dei vigili del fuoco di via Fontana Morella, diventa una polemica politica. Botta e risposta tra opposizione e primo cittadino dopo la diffida dei consiglieri a procedere con il ripristino del doppio senso di circolazione su Largo Roma per consentire ai vigili del fuoco di avere una uscita secondaria da dove poter passare con i mezzi in vista di un soccorso.

«Il Comune è già al lavoro, ma il problema è strutturale», ha replicato il primo cittadino criticando il contenuto della diffida e in particolare le sentenze citate dall'opposizione: «Una riguarda un contenzioso tra una docente e il Ministero; una attiene a un recupero crediti tra soggetti privati; una è relativa a una controversia in materia di appalti pubblici». «La soluzione non è certo quella, proposta in modo superficiale da alcuni consiglieri, di ripristinare un doppio senso di marcia su una strada che non lo consente e che comporterebbe evidenti rischi - insiste il sindaco Gubetti - La vera risposta è la realizzazione di una corsia dedicata esclusivamente ai mezzi di soccorso su Largo Roma, soluzione concreta, funzionale e coerente con le reali esigenze operative».

«Mentre l’amministrazione si sofferma con insolita solerzia su alcuni riferimenti giurisprudenziali – che per un mero e marginale refuso tecnico di trascrizione sono stati scambiati in fase di redazione della nostra diffida – i cittadini restano in attesa di risposte concrete. È singolare che si faccia filosofia sui numeri delle sentenze quando il problema è un cancello guasto e una viabilità che, secondo quanto segnalato, potrebbe compromettere la tempestività dei soccorsi», replicano i consiglieri che tornano a evidenziare, come ad oggi, «la situazione della caserma resta critica e che le proposte dell'opposizione mirano a offrire soluzioni immediate a fronte di una inerzia che, invece, sembra proprio fare acqua da tutte le parti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA