SUTRI - Il consigliere Felice Casini ha presentato al sindaco e al consiglio una proposta significativa per il mondo del golf e per la comunità locale: intitolare il campo del golf nazionalealla memoria di Franco Chimenti, storico presidente della federazione italiana golf, scomparso di recente. La proposta di Casini, che sarà discussa in consiglio comunale, vuole essere un riconoscimento per il contributo inestimabile che Chimenti ha dato non solo al golf italiano, ma anche al territorio di Sutri. Sotto la sua guida, il Circolo Golf "Le Querce” - Centro Tecnico Federale è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale. Proprio a Sutri, infatti, si è svolta la Ryder Cup Junior, a dimostrazione dell’importanza che Chimenti ha attribuito al nostro territorio, promuovendolo come sede di eventi di livello mondiale. Franco Chimenti è stato anche il fautore del più grande successo per il golf italiano: portare la Ryder Cup, il più prestigioso torneo di golf al mondo, in Italia. Grazie alla sua determinazione, l'Italia ha conquistato un posto di primo piano nel panorama internazionale del golf, un risultato che ha accresciuto ulteriormente l'immagine del nostro Paese. Felice Casini, nella sua lettera indirizzata al Sindaco, ha sottolineato quanto Chimenti fosse legato al territorio di Sutri e quanto la sua opera abbia lasciato un segno indelebile nel golf italiano. «Ho avuto l’onore di conoscere Franco Chimenti personalmente - ha dichiarato Casini - e posso testimoniare la sua passione e la sua visione. Ha saputo trasformare non solo il Circolo di Sutri, ma anche il movimento golfistico italiano, portandolo a livelli di eccellenza internazionale». L’intitolazione del campo del golf nazionale di Sutri a Franco Chimenti sarebbe un gesto simbolico di grande valore, un modo per rendere omaggio al suo lascito sportivo e umano. La delibera proposta da Casini chiede al Consiglio Comunale di impegnarsi formalmente per avanzare la richiesta alla Federazione Italiana Golf, affinché il nome di Chimenti venga legato indissolubilmente al prestigioso campo di Sutri. Inoltre, Casini ha espresso la sua disponibilità a fungere da ambasciatore della richiesta presso la Federazione Italiana Golf, qualora il sindaco lo ritenesse opportuno. «Sarebbe un onore per me rappresentare il Comune di Sutri in questa iniziativa - ha dichiarato Casini - e fare in modo che il nome di Franco Chimenti sia ricordato per sempre nel luogo che ha tanto amato e contribuito a rendere grande».

