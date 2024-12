CIVITAVECCHIA – «In questi giorni, il quartiere di Borgata Aurelia ha dovuto fare i conti con una difficile situazione: l'assenza di acqua potabile per ben tre giorni consecutivi. Questo disservizio, che ha creato disagi e preoccupazioni tra i residenti, è sintomo di una problematica più ampia che non può e non deve essere ignorata».

Lo dice il candidato di M5S e Up Vincenzo D’Antò che interviene sul disservizio che, ormai da troppo tempo, impedisce una regolare fruizione del servizio idrico ai cittadini del quartiere periferico.

«Borgata Aurelia – continua – , come molti altri quartieri di Civitavecchia, fa affidamento su un servizio idrico gestito principalmente da ACEA, ma con il coinvolgimento di altri operatori. Questa complessa struttura di gestione, tuttavia, sembra aver portato a un rimpallo di responsabilità ogni volta che si verificano problemi come quello attuale. È importante sottolineare che i cittadini di Civitavecchia, Borgata Aurelia inclusa, pagano regolarmente le proprie bollette dell'acqua, come ogni altro cittadino. Pertanto, è assolutamente legittimo pretendere un servizio efficiente e tempestivo, nonché risposte chiare e immediate da parte dei gestori che essi sostengono con i propri contributi».

Per D’Antò «Borgata Aurelia è già alle prese con molte criticità e non possiamo permettere che la mancanza d'acqua diventi una ulteriore fonte di preoccupazione per i suoi abitanti. Loro meritano tranquillità e sicurezza, e noi faremo tutto il possibile per assicurare loro ciò che è giusto e dovuto. Chiedo, quindi, un'azione immediata da parte delle autorità competenti affinché questa situazione venga risolta al più presto e che si ponga fine al rimpallo di responsabilità che ha caratterizzato questa vicenda».

