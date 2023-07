FIUMICINO - «Giorni fa ho presentato una mozione per impegnare il Sindaco a riattivare i canali social del Comune, fermi allo scorso 13 maggio».

Ad annunciarlo è la consigliera comunale del Pd di Fiumicino, Erica Antonelli.

«L’utilizzo dei social network e, in generale, degli strumenti di comunicazione digitale, sono ormai parte integrante dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni – spiega la consigliera del Partito Democratico – in quanto concorrono a diffondere informazioni, promuovere eventi ed iniziative, creare nuovi spazi di dialogo e nuovi canali per raccogliere opinioni e valutare il grado di soddisfazione circa le attività istituzionali svolte, garantendo la piena trasparenza dell’attività amministrativa in linea con quanto previsto dal decreto 33/2013».

«Nella passata Amministrazione – sottolinea Antonelli – abbiamo registrato una grande partecipazione da parte dei cittadini proprio attraverso l’utilizzo di questo canali, soprattutto Facebook, che ha registrato quasi 23mila utenti che seguivano la pagina istituzionale del Comune.

Crediamo quindi che sia utile ed opportuna la riattivazione i canali social, ovviamente accompagnati da una loro corretta gestione, al fine di garantire una maggiore comunicazione con la cittadinanza e mantenere vivo il rapporto con essa, favorendo la costante informazione delle scelte, delle opportunità, delle informazioni più pratiche e di pubblica utilità, e delle strategie adottate», conclude Erica Antonelli.