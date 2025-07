CIVITAVECCHIA – Nella giornata di ieri una delegazione dei Giovani Democratici si è incontrata con il sindaco Marco Piendibene per presentare un documento che racchiude alcune delle proposte ritenute necessarie per Civitavecchia.

«L’Amministrazione si è dimostrata pronta ad accoglierci e ad ascoltarci e non possiamo che esserne riconoscenti – hanno spiegato – uno dei progetti su cui ci siamo concentrati è la dedica di un murales allo storico Presidente della Repubblica: Sandro Pertini, per il quale ci stiamo battendo da qualche mese. Altri punti programmatici saranno presto condivisi all’interno di un documento accessibile a tutta la città. Tra cui riqualificazione della spiaggia in via Pietro Mascagni, oasi nascosta e punto panoramico. Sosterremo un potenziamento digitale nella Biblioteca comunale, intendiamo altresì riattivare i Comitati di quartiere, perché sosteniamo l’importanza del contatto diretto con le persone. L’importanza di questo incontro è stata caratterizzata anche dalla presentazione, da parte del Sindaco, di progetti incentrati sulle migliorie della Stazione, centro di comunicazione infra-territoriale che caratterizza Civitavecchia e teatro di battaglie che, noi stessi Giovani Democratici, stiamo cercando di portare avanti. A questo, si aggiunge anche un progetto di riqualificazione urbana, per dare un nuovo volto moderno e meritevole a Civitavecchia e importante nuovo punto di aggregazione per le generazioni future. In quanto Giovani Democratici – hanno concluso - ci dichiariamo pronti a collaborare con l’Amministrazione per approfondire e discutere ciascuna proposta, con l’obiettivo condiviso di costruire una Civitavecchia più bella, giusta e partecipata».