CIVITAVECCHIA – «Una esperienza meravigliosa. Nel cuore delle istituzioni europee per scoprire il funzionamento dell’Unione e della democrazia». Il commento di uno dei partecipanti riassume al meglio l’esperienza che il gruppo della Lega Giovani Lazio ha appena vissuto a Bruxelles, ospite dell’onorevole Maria Veronica Rossi, Eurodeputata del Gruppo ID-Lega. Presenti anche i giovani leghisti di Civitavecchia, Christian Giannini, Christian Luzzitelli, Rebecca Renda e Maurizio Santi. Assieme a loro, i giovani provenienti da tutto il Lazio che hanno accettato l’invito della Europarlamentare per visitare il Parlamento europeo e la capitale belga lo scorso 29 e 30 novembre 2023.

I giovani della Lega hanno visitato la sede del Parlamento ed hanno partecipato ad una seduta in qualità di ospiti.

La comitiva, guidata dalla On. Rossi, aveva dapprima partecipato ad un convegno dedicato al funzionamento di Parlamento e Commissione europea. I partecipanti hanno potuto prendere maggiore confidenza con le dinamiche ed il funzionamento delle questioni e dinamiche delle istituzioni europee.

Allo stesso modo, particolare interesse ha suscitato il convegno del 30 novembre, sempre organizzato dalla On. Rossi, sui media e le scienze forensi. In particolare ha colpito la platea il tema della veridicità delle prove nei casi di crimine. Il tema è divenuto sempre più delicato in un mondo caratterizzato dalla continua produzione di fake news che influenzano i media ed il dibattito pubblico.

Gli interventi sono stati incentrati sulle modalità con cui le Istituzioni europee forniscono gli strumenti di difesa ai propri cittadini, compresi i cittadini italiani.

Il successo del viaggio e della iniziativa lascia prevedere come questo possa essere replicato in futuro.