MONTALTO - «Ad oggi, 21 giugno, sia l'ambulatorio per il servizio di guardia medica turistica a Montalto marina sia il punto di assistenza medica a Marina di Pescia non sono stati ancora attivati». La denuncia è di Daniela Scatolini, presidente provinciale Udc per Viterbo e coordinatrice Udc per Montalto di Castro e Pescia Romana.

«A Pescia Romana - prosegue la Scatolini - inoltre i servizi medici risultano sempre più assenti, in quanto da anni non è più attivo il Cup e il servizio prelievi della Asl, obbligando i cittadini a recarsi a Montalto per un’analisi del sangue o per gli altri servizi riguardanti appunto il Cup. Un ulteriore punto è quello relativo al servizio di auto medica presente alla struttura ex Villa Ilvana, di cui non si ha notizia in merito al ritorno ad una sua regolare presenza. Torno a precisare che i servizi sono fondamentali, specialmente per un paese turistico. Dopo tutto, il servizio di guardia medica non è un servizio gratuito. Le visite mediche sul luogo, a domicilio e le prescrizioni sono a pagamento. Non comprendo perché l'amministrazione continui ad ignorare questi bisogni e non faccia nulla per migliorare l'inadeguata assistenza ai cittadini e ai turisti». «Sollecito quindi la sindaca Socciarelli ad intervenire - conclude la Scatolini - per chiedere ed ottenere dalla Asl il ripristino del servizi mancanti a Pescia Romana, altresì la invito ad attivarsi per portare servizi efficienti volti a fornire il diritto alle cure e di assistenza a tutti in caso di necessità, nessuno escluso, aumentando l'erogazione di fondi in favore delle strutture o delle associazioni che già operano in questo settore». ©RIPRODUZIONE RISERVATA