CIVITAVECCHIA – Il consigliere comunale di Forza Italia, Luca Grossi, ha presentato una mozione per intitolare una via nei pressi della Casa Circondariale di Aurelia a Papa Francesco, scomparso recentemente. Un’iniziativa che nasce dal desiderio di rendere omaggio al Pontefice, che nel 2022 compì un gesto che ha segnato la comunità di Civitavecchia: la visita al carcere, dove lavò i piedi a dodici detenuti, come simbolo di umiltà e di vicinanza ai più deboli. La proposta di Grossi è una dichiarazione d’intenti chiara, che punta a rendere omaggio al Papa, ma anche a sottolineare l’impegno concreto e quotidiano che Papa Francesco ha sempre dimostrato verso i più vulnerabili, come i detenuti. L’intitolazione di una via nei pressi del carcere di Aurelia non sarebbe solo un atto simbolico, ma un modo per mantenere viva la memoria di un gesto che ha toccato profondamente la comunità cittadina.

«Quella visita a Civitavecchia – ha spiegato Luca Grossi durante il suo intervento in Consiglio Comunale – ha rappresentato uno dei momenti più significativi per la nostra città, un gesto di grande valore umano. Intitolare una via al Papa vicino al carcere è un atto di gratitudine per ciò che ha fatto per i più fragili e per la nostra comunità, e per rendere indelebile il momento vissuto e realizzato dal Pontefice al carcere di Aurelia».

Come ha dichiarato il vicepremier Tajani recentemente, Papa Francesco è stato davvero il Papa di tutti e la sua vicinanza alle periferie e agli ultimi è emersa fortemente anche nel corso dell’ultima audizione tenutasi presso la Commissione Periferie, presieduta dall’onorevole Battilocchio, dove il cardinale Reina, portando il saluto del Pontefice, ha sottolineato l’importanza delle relazioni tra istituzioni e periferie. Un messaggio chiaro che potrebbe rimanere ancora più indelebile con l’intitolazione di questa via.