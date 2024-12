CIVITA CASTELLANA - Il sindaco Luca Giampieri e l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Carrisi, ringraziano la Sate spa e tutti gli operatori che nei giorni festivi del 25 e 26 dicembre hanno garantito il servizio di raccolta dei rifiuti «con professionalità e puntualità, nonostante le avverse condizioni meteorologiche caratterizzate dal forte vento».

Il Comune ricorda ai cittadini che il 1° gennaio 2025 non verrà effettuato alcun ritiro e che il 2 gennaio, come da precedente comunicazione da parte della Sate spa, verrà effettuato il ritiro della plastica per tutte le utenze, mentre il ritiro dell’umido verrà effettuato solo per le utenze non domestiche food. Per le utenze domestiche il ritiro dell’umido verrà effettuato sabato 4 gennaio.

