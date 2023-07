TARQUINIA - Si è svolta a Tarquinia Lido nella mattinata di domenica l'iniziativa “Onda tricolore contro le mafie” appuntamento promosso dal Dipartimento Tutela vittime e Legalità e Sicurezza di Fdi. Grande partecipazione da parte dei cittadini recatisi in loco per sostenere l’iniziativa di Fratelli d’Italia che intende ribadire la sua ferma posizione contro ogni forma di mafia e criminalità organizzata, con l’obiettivo di informare i cittadini sulle attività del partito e sulle azioni concrete messe in campo dal governo. Lo scopo è portare un messaggio di contrasto deciso ai fenomeni mafiosi e al contempo di speranza. «Tra i risultati raggiunti - spiegano dai Dipartimenti di Fdi Legalità e sicurezza e Tutela vittime - grazie a Fratelli d'Italia dal Governo Meloni vi sono: la L199/22: conferma dell’ergastolo ostativo contro mafiosi e terroristi; L50/23: reato universale contro scafisti e immigrazione clandestina; Procedibilità d’ufficio per tutti i reati aggravati dal metodo mafioso e da finalità di terrorismo; 6000 nuove assunzioni nelle Forze dell’Ordine». Tutti gli argomenti messi in atto dal governo insieme alle nuove proposte sono stati esposti alla cittadinanza alla presenza di Andrea Castellano (vice responsabile nazionale del dipartimento Sicurezza e Legalità di Fdi), Gabriele Caropreso (responsabile provinciale del Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fdi), la senatrice Cinzia Pellegrino (responsabile nazionale del Dipartimento Tutela vittime), i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Valentina Paterna. Presenti inoltre numerosi amministratori locali e tanti militanti e simpatizzanti di tutta la provincia. Un'iniziativa, l'onda tricolore contro le mafie, giunta alla terza edizione. Un'iniziativa che continua a crescere, espandersi, coinvolgere sempre più gente, che continuerà a tutelare i cittadini italiani contro ogni forma di mafia e criminalità, che saranno sempre contrastate con forza ed efficacia dalla destra di governo.