«ESPRIMO grande soddisfazione per lo stanziamento di fondi destinati ai comuni della provincia di Viterbo per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico». Così l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati in riferimento all’approvazione, da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, di finanziamenti a favore di quattro comuni della Tuscia.

«Si tratta di un impegno economico importante, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, di cui beneficeranno Bolsena, Calcata, Orte e Vasanello, territori caratterizzati da particolari fragilità e criticità che, grazie a questi contributi, potranno mettere in campo adeguati interventi infrastrutturali per la sicurezza dei territori e, quindi, dei cittadini».

I fondi, in particolare, sono ripartiti nel modo seguente: 815 mila euro a Bolsena per la messa in sicurezza della Cassia, in località Monte Segnale; 2.008.870,19 euro a Calcata per lavori di consolidamento, messa in sicurezza e risanamento idrogeologico nel centro storico; 2.541.044,06 euro a Vasanello per l’intervento di consolidamento della rupe nel centro storico (zona A - lato nord); per un importo complessivo di 4.689.040,48 euro, infine, sono due gli interventi ad Orte: la rimozione del rischio di frana R4 e riduzione della pericolosità in via della Rocca, e la messa in sicurezza della scarpata alla base della rupe (lato sud) e rafforzamento in via Le Piane.

«Ringrazio il ministro Pichetto Fratin, che continua a lavorare con grande impegno sul tema del contrasto al dissesto idrogeologico, e il governo Meloni che, ancora una volta, conferma grande attenzione nei confronti della provincia di Viterbo», conclude l’onorevole Rotelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA