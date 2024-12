CIVITAVECCHIA – Giuseppe Conte darà il via alla raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata a Civitavecchia.

L’evento avrà luogo sabato 20 luglio dalle ore 10:00 presso il banchetto collocato al mercato storico di Civitavecchia.

«La presenza di Giuseppe Conte – spiegano dal Movimento cinque stelle cittadino - rappresenta per noi un importante riconoscimento del nostro impegno e della nostra dedizione, di cui siamo profondamente orgogliosi. L’autonomia differenziata è un provvedimento che rischia di dividere ulteriormente il nostro Paese, creando confusione e disuguaglianze sia per i cittadini che per le imprese, e non danneggerà solo il sud come si vuol far credere, ma avrà un impatto negativo su tutta l’Italia. È un provvedimento insostenibile che va fermato a tutti i costi, e per questo è fondamentale la partecipazione di tutti. Invitiamo quindi la cittadinanza a unirsi a noi in questa nuova sfida, per dire no a un’Italia spaccata e sì a un Paese unito e solidale. Non mancate a questo importante appuntamento: insieme possiamo salvare il Paese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA