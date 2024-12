Il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente, si congratula con Antonella Sberna, neoeletta europarlamentare. «Un risultato semplicemente straordinario che riempie d’orgoglio la comunità viterbese di Fratelli d’Italia». «Da oggi - aggiunge Zelli - la Tuscia è ufficialmente in Europa. Con l’elezione dell’amica Antonella si aggiunge l’ultimo tassello alla lunga filiera istituzionale di Fratelli d’Italia, che può già contare un parlamentare, due consiglieri regionali, quattro consiglieri provinciali e diversi sindaci in tutta la provincia. I miei ringraziamenti anche a tutti i militanti del partito, che hanno lavorato incessantemente battendo il territorio per promuovere la sua candidatura. Una dimostrazione che grazie all’unione d’intenti è possibile fare la storia». «Voglio infine rimarcare - conclude il consigliere - il fatto che Antonella Sberna sia la prima viterbese della storia ad essere eletta eurodeputata. Ciò significa che, d’ora in avanti, tutti i cittadini della Tuscia avranno un punto di riferimento pronto a far valer le loro istanze all’interno dell’Unione Europea. Questo grazie soprattutto all’ottimo risultato ottenuto nella provincia di Viterbo, quella in cui FdI ha ottenuto le percentuali più alte di tutta Italia».