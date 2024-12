ORTE – «È ormai una consuetudine che Giuliani parli senza conoscere i fatti e crea solo confusione. Accusa Forza Italia di non aver fatto nulla per la scuola di Orte e il presidente della provincia di voler “smantellare” l’offerta scolastica. Niente di più falso». Inizia così l’attacco di Forza Italia di Orte, in una nota.

«Forse non sa - prosegue la nota - che Forza Italia ha avuto decine di interlocuzioni con la provincia (e non solo) nel tentativo di favorire una soluzione al problema. Ha partecipato a tutte le riunioni alla scuola, ha raccolto le istanze dei genitori e della dirigenza scolastica e si è fatta promotrice di un incontro tra tutti i soggetti coinvolti. Non è, inoltre, a conoscenza del fatto che il presidente della provincia non solo ha lavorato ma sta lavorando quotidianamente per garantire una rapida soluzione al problema e per fare in modo che ad Orte l’offerta scolastica sia garantita ed implementata nei prossimi anni. Ciò consentirà anche un maggiore afflusso di ragazzi dalle realtà vicine. Giuliani assente. Sempre. Non pervenuto. Non ha mai preso posizione. Nessuno lo ha mai visto o sentito in Provincia. Però se serve apparire per un suo tornaconto politico è pronto a sciorinare giudizi e soluzioni su tutto e tutti».

«Non comprendiamo - aggiungono da Forza Italia - la sua ossessione verso il lavoro degli altri ma lo invitiamo a riflettere sul suo operato (e ce ne sarebbero di riflessioni). Ciò vale anche per la vicenda Talete. Non dice ai cittadini che la sua iniziativa al Tar non ha avuto successo solo per suoi demeriti, inutile continuare a scaricare su altri le colpe. Su una cosa siamo d’accordo, le scelte dell’ amministrazione Primieri non ci piacciono e continueremo a contrastarle duramente.

Lui giudica le capacità altrui, noi ci asterremo dal farlo. Le sue capacità tanto le hanno imparate a conoscere anche i cittadini di Orte durante gli anni della sua fallimentare amministrazione e se qualcuno aveva ancora dei dubbi al riguardo, leggendo le sue interviste, li ha definitivamente chiariti e di questo lo ringraziamo», conclude la nota di Forza Italia.

