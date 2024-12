Il Comune di Sutri è risultato beneficiario di un ingente finanziamento pari ad 1 milione di euro nell’ambito del Giubileo 2025. A darne comunicazione è il sindaco Matteo Amori: «Con questa cifra saranno realizzate due opere di cruciale importanza per la città e per tutti i cittadini».

«Il finanziamento - spiega il sindaco - è suddiviso in due tranche da 500mila euro l’una e riguarda il restauro e la valorizzazione della Torre Fortebracci e la riqualificazione dell’ex Mattatoio. Quest’ultimo diventerà un centro polivalente, struttura di cui ad oggi la città è sprovvista».

«Grazie al duro lavoro svolto in sinergia con il deputato Mauro Rotelli, che ringrazio di cuore - prosegue Amori - è stato possibile ottenere questi fondi con cui andremo a riqualificare e a valorizzare due luoghi importantissimi per i cittadini di Sutri. Quando in campagna elettorale parlavamo dell’importanza della filiera istituzionale non lo facevamo per mera ideologia ma perché eravamo consapevoli che solo tramite il dialogo diretto con le istituzioni avremmo potuto reperire risorse utili all’attività amministrativa. In questo momento, grazie alla filiera istituzionale costruita da Fratelli d’Italia, che si è ulteriormente arricchita con l’elezione di Antonella Sberna al Parlamento europeo, avremo la possibilità di dare nuova vita a determinate aree nel centro urbano e nell’antichissimo borgo di Sutri».