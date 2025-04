BARBARANO ROMANO - Un nuovo incarico per il vicesindaco di Barbarano Romano, Giovanni Congedi, nominato ufficialmente membro della Consulta di Anci Lazio dell’Associazionismo per conto della Lega.

Un riconoscimento che non solo valorizza il lavoro di Congedi, ma rafforza anche il ruolo di Barbarano Romano nelle dinamiche amministrative regionali, confermando l’impegno del partito nel rappresentare al meglio le esigenze degli enti locali.

«Sono onorato di poter rappresentare il mio territorio e di contribuire attivamente ai lavori della Consulta di Anci Lazio», ha dichiarato il vicesindaco. «Sarà un'opportunità per portare all'attenzione regionale le istanze dei comuni e lavorare in sinergia per affrontare le sfide amministrative che ci attendono».

La Consulta di Anci Lazio dell’Associazionismo è un organo strategico che riunisce amministratori locali con l’obiettivo di discutere e proporre soluzioni concrete per la crescita dei territori. Attraverso un confronto costante, la Consulta mira a promuovere politiche efficaci e iniziative capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini. La Lega ha espresso grande soddisfazione per la nomina di Congedi, sottolineando come questo incarico rappresenti un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete amministrativa solida e competente, in grado di dare risposte concrete alle esigenze delle comunità locali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA