CIVITAVECCHIA – Anche i giovani leghisti di Civitavecchia hanno partecipato con entusiasmo domenica al raduno nazionale di Pontida «che da anni – spiegano – rappresenta un momento culminante per la Lega. Migliaia di partecipanti da tutta Italia, tra cui una nutrita delegazione di giovani leghisti provenienti da Civitavecchia. La loro presenza è stata un segno tangibile dell'impegno e della passione che i giovani cittadini di Civitavecchia mettono nel sostenere il movimento».

Ma la giornata non si è limitata solo alla partecipazione entusiastica al raduno. Durante l'Assemblea Federale che ha avuto luogo nel corso dell'evento, Dario Rufino, il carismatico segretario cittadino Lega Giovani di Civitavecchia, è stato eletto al Direttivo Federale come candidato del Centro Italia. La sua elezione è avvenuta per acclamazione da parte dei giovani leghisti provenienti da tutte le regioni d'Italia.

«Dario Rufino è noto per il suo impegno costante nel promuovere i valori e gli obiettivi della Lega tra i giovani, non solo a Civitavecchia ma in tutto il Centro Italia – raccontano dal partito cittadino – la sua elezione al Direttivo Federale è un riconoscimento del suo straordinario lavoro e della sua capacità di ispirare altri giovani a unirsi al movimento».

«È un onore essere scelto dai giovani leghisti di tutta Italia per rappresentarli nel Direttivo Federale – ha commentato Rufino – continueremo a lavorare instancabilmente per promuovere la nostra visione di un'Italia più forte e unita».

«Il successo dei giovani leghisti di Civitavecchia a Pontida e l'elezione di Dario Rufino al Direttivo Federale – hanno concluso dalla Lega – dimostrano chiaramente che il movimento della Lega continua a crescere e ad attirare nuovi sostenitori, in particolare tra i giovani. Il futuro della Lega sembra promettente, grazie al fervore e alla dedizione dei suoi giovani membri, come quelli provenienti da Civitavecchia».