CIVITA CASTELLANA - Stavolta non ci sta, il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, e ha deciso di rispondere per le rime al consigliere di opposizione Simone Brunelli. Che, ieri l’altro, alla notizia del riconoscimento ottenuto dal Carnevale civitonico dal ministero della Cultura, che ha stanziato un finanziamento di 37.500 euro, ha storto il naso. Ebbene sì: «Il sindaco dovrebbe vergognarsi, questo è un atto di mitomania politica senza precedenti», ha detto Brunelli, convinto che il merito non sia della giunta Giampieri, ma risalga a quella di Gianluca Angelelli.

Ma stavolta la misura, evidentemente, è colma. «Grazie - inizia il primo cittadino -. Voglio dire pubblicamente grazie al consigliere di opposizione Simone Brunelli, che non ho potuto ringraziare di persona ieri (giovedì, ndr) in consiglio comunale visto che, come sovente accade, non era presente, sicuramente impegnato altrove in questioni molto più importanti della seduta dell’assemblea. Lo voglio ringraziare - spiega - perché il suo ennesimo tentativo, operato a mezzo stampa e non nell’aula consiliare, di strumentalizzare ogni cosa e denigrare ad ogni costo l’operato della mia amministrazione, mi offre invece l’occasione per fare maggiore chiarezza sul grandissimo risultato ottenuto oggi, e sottolineo oggi, dal Comune in merito al finanziamento di 37.500 euro elargito dal ministero della Cultura ed inerente al nostro Carnevale storico». «Un traguardo - prosegue Giampieri - che vede riconosciuta l’antica tradizione della nostra città tra le prime sei d’Italia e che, me lo auguravo davvero, avrebbe dovuto rappresentare una vittoria e una soddisfazione per tutti, senza distinzioni di parte. Un risultato senza precedenti che speravo non si trasformasse in scontro politico, peraltro di infimo tenore. Purtroppo mi sbagliavo. Chiarisco anche a Brunelli la procedura amministrativa attivata, come ho già avuto modo di fare ieri in consiglio comunale quando lui però era assente: la richiesta di finanziamento al Ministero è stata presentata dalla nostra amministrazione, al pari di quella per il riconoscimento del frittellone come prodotto tipico che ha dato vita ad una sagra fortemente voluta dall’assessore Coletta. L’iter del 2018 di cui, invece, si riempie la bocca Brunelli, che fa riferimento alla giunta Angelelli e all’allora assessore Letizia Gasperini, proprio non esiste perché il Comune all’epoca neanche presentò la domanda di finanziamento ministeriale triennale. Una debacle amministrativa che in città ancora tutti, purtroppo, ricordano. Specie perché a Ronciglione andò diversamente: l’amministrazione comunale, infatti, lì ottenne risorse pari a 210mila euro complessivi per il triennio 2018 – 2020». A questo punto, Giampieri fa «un ulteriore brevissimo resoconto sul passato che Brunelli e i suoi colleghi chiamano in causa. Nel 2018 il comune ha ottenuto dalla regione soli 2.700 euro, con il nostro Carnevale derubricato a manifestazione di fascia C. Anche nei due anni successivi si fece ricorso a fondi generici per la promozione del turismo, non nello specifico per il Carnevale storico. Evitando di soffermarmi ulteriormente sulle carenze dei governi cittadini antecedenti al mio, faccio presente che la mia amministrazione, insediatasi a settembre 2020, nel 2021 non ha potuto accedere ai bandi perché questi erano riservati esclusivamente a chi aveva presentato la domanda nel 2018. La prima istanza che è stato possibile presentare è stata quella del bando 2022, a cui abbiamo prontamente partecipato, ma, trattandosi comunque di risorse a rimborso, l’importo assegnato è stato inferiore perché per gli strascichi della pandemia nel 2021 non si è svolto il concorso di gala e le cifre restituite per le spese sostenute hanno riguardato solo la realizzazione del Puccio e poco altro.

Nel frattempo, però, in quello stesso momento il nostro Carnevale ha ottenuto per la prima volta dal Ministero il riconoscimento di Carnevale storico. Un risultato dell’amministrazione Giampieri, che rivendichiamo con orgoglio. Possiamo, pertanto discutere su tutto, consigliere Brunelli, magari in consiglio e non sui giornali quando ci farà la cortesia di essere presente, ma mi auguro che in futuro lei e i suoi colleghi di opposizione non tentiate, anche maldestramente peraltro, di usare il Carnevale, che fa parte della nostra identità, per attacchi politici».

E, infine, l’ultima stoccata: «Ricordo a me stesso, in ultimo, ma soprattutto al consigliere Brunelli, che la mitomania è una patologia psichiatrica molto seria e che l’accusa sui giornali di essere io “un mitomane” rientra tra i casi di diffamazione a mezzo stampa regolati dall’articolo 595 del codice penale, comma tre».

